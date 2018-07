Junyent rep el vistiplau dels associats del PDeCAT per optar al seu tercer mandat

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va rebre ahir al vespre el suport del associats del PDeCAT per encapçalar la candidatura de la formació a les pròximes eleccions municipals que se celebraran el maig de l'any vinent. Optarà al seu tercer mandat. A les primàries, que es van celebrar al vespre, hi van assistir 44 persones. Només va tenir un vot en contra. Junyent era l'únic candidat. A l'acte hi va participar el president de la formació, el bagenc David Bonvehí.

Després de ser proclamat candidat, Junyent va assegurar que des del 2011, quan va arribar a l'alcaldia, «s'ha fet una feina honesta, amb humilitat i la màxima dedicació» per part de «tot l'equip, perquè bàsicament som un equip». Va continuar afirmant que a partir d'ara comença una nova etapa perquè «quan som de nou candidats ja no serà el mateix», i que ara toca treballar per fer una proposta «atractiva per als ciutadans que permeti tornar a ser la força més votada com ho vam ser el 2011 i el 2015». La proposta, va dir, serà amb un llenguatge planer per explicar «el que podem fer un cop sanejada l'economia de l'Ajuntament i les empreses del seu entorn». Això permetrà fer que «la ciutat noti que estem en una altra etapa».

Bonvehí va comentar que Valentí Junyent ha demostrat el seu compromís amb el país i la ciutat, i que el projecte polític del PDeCAT, independentista i de centre segons va dir, se sustenta en les seves 439 alcaldies i els seus 3.600 regidors. Allà on no governa el PDeCAT es va mostrar obert a aliances «amb el compromís de construir la República».

Quan Junyent va anunciar que repetiria, va avançar que a la llista no hi haurà dos dels regidors que més anys s'han estat a l'Ajuntament de Manresa, tant a l'oposició com al govern. Es tracta de l'actual regidor d'Hisenda i Seguretat Ciutadana, Josep Maria Sala, i la regidora de Cohesió Social, Gent Gran, Salut, Ensenyament i Universitats, Mercè Rosich (veure Regió7 del 25 de juliol). Els dos haurien expressat la seva voluntat de deixar l'Ajuntament.

Junyent aspira al seu tercer mandat. Es va presentar a les municipals del 2011 per CiU. Va guanyar l'alcaldia, en mans dels socialistes durant 16 anys, amb el 35,01 % dels vots i 11 regidors. Va governar els quatre anys en solitari. Va repetir el 2015. Amb el 29,15 % dels vots va aconseguir 9 regidors. ERC, amb qui forma govern, en va treure 7.

És el segon candidat a l'alcaldia de Manresa confirmat per les bases del partit. El maig Esquerra va ratificar l'actual regidor d'Urbanisme com a alcaldable per aquesta formació.