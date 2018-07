Missa a la capella de Sant Ignasi Malalt

?Dintre de la programació de les festes de Sant Ignasi va tenir lloc la missa a l'exterior de la capella de Sant Ignasi Malalt a càrrec del pare jesuïta Lluís Magriñà, superior de la Cova, amb actuació musical de Jordi Franch (piano) i Isidre Badia (tenor). En acabar hi va haver coca i mistela per a tothom. Les festes són organitzades per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants; la Cova de Sant Ignasi i l'Ajuntament de Manresa.