L'alcaldia de Manresa ja té dos candidats que la pretenen

? Valentí Junyent és el segon candidat confirmat per les bases dels seus partits per optar a l'alcaldia de Manresa. Es va decidir dilluns a les primàries que va organitzar el PDeCAT. El maig va ser Esquerra Republicana qui va confirmar el seu candidat. Es tracta del regidor d'Urbanisme i soci al govern de Junyent, Marc Aloy. La resta de partits no s'han mogut, de moment. A l'Ajuntament hi ha, aquest mandat, representants de la CUP, PSC, Ciutadans i DM, a més de Convergència (ara PDeCAT) i Esquerra.