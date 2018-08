El Correaigua donarà el tret de sortida als actes de la Festa Major de Manresa, dissabte

Com ja és tradicional, el Correaigua iniciarà, aquest dissabte, 18 d'agost, a 2/4 de 5 de la tarda, la Festa Major de Manresa, que enguany celebra un munt d'aniversaris. Una de les commemoracions és la 30a edició del Correaigua, que cada any és el tret de sortida dels deu dies de festa.

L'itinerari serà el mateix que en anys anteriors: començarà a la plaça Europa i seguirà pel carrer del Carme, plaça del Carme, carrer Pedregar, plaça Pedregar, carrers del Metge Planas, Nou, Sant Miquel, plaça Major i Cap del Rec, per tornar a la plaça i carrer del Carme i, finalment, a la plaça Europa.

Durant el recorregut es ruixarà els participants amb aigua, terra, fang, confeti, farina, escuma i altres colorants autoritzats. Per tant, es recomana que els assistents portin samarreta prima, pantalons curts que no siguin texans, estris per remullar els altres „que no siguin ni de vidre ni punxeguts„, i calçat que no rellisqui.

El Correaigua se celebra des de l'any 1989 i l'organitza l'entitat manresana Xàldiga Taller de Festes.





Les altres activitats



Per desè any consecutiu, aquest dissabte, a les 7 de la tarda, també es farà la Trobada de Bateries, que canvia d'ubicació i passa a la plaça de Crist Rei (davant de l'estàtua del rei Pere III), i s'anirà repetint al llarg de setmana. Serà, sens dubte, un gran esdeveniment per als amants de la percussió. A més a més, amb motiu del desè aniversari, la trobada culminarà amb una actuació especial que es realitzarà el diumenge 26 d'agost després del Piromusical Castell de Focs al Parc de l'Agulla.

Per altra banda, a partir de les 9 del vespre es portarà a terme "La Nit dels Marxants", una caminada nocturna amb bastons que s'iniciarà al parc de l'Agulla, continuarà pels voltants de la Sèquia i els canals de regadiu, i acabarà amb un tast de coca i cava al Mas de Sant Iscle. L'acte l'organitza la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i els interessants a participar-hi s'han d'inscriure a info@parcdelasequia.cat. Preu: 10 euros a partir de 12 anys; 5 euros de 8 a 12 anys; i gratuït fins a 8 anys.

També dissabte es realitzarà una nova sessió de la visita guiada "Manresa, Cor de Catalunya". El punt de trobada serà l'Oficina de Turisme (Plaça Major, 10) a les 11 del matí. El recorregut acabarà amb un tast opcional de productes locals i vins de la DO Pla de Bages. Per reservar i/o comprar les entrades anticipadament, cal adreçar-se o contactar amb l'Oficina de Turisme. Preu: General sense tast (8 euros); reduïda sense tast (7,20 euros); general amb tast (14 euros); i reduïda amb tast (13 euros)