Correus contractarà un reforç extraordinari per fer front al retard en el repartiment

Correus contractarà una persona de forma extraordinària a Manresa per solucionar el retard en el repartiment que ha patit la zona del passeig Pere III i els carrers de l'entorn, avançat per Regió7 el 9 d'agost passat. Així ho han confirmat fonts de l'empresa pública a aquest diari.

És previst que la secció tingui el reforç a partir de la setmana que ve. Malgrat això, segons han explicat responsables de Correus Manresa, els darrers dies l'empresa ja va enviar més carters a la zona per «repartir-se part de la feina que quedava pendent» i regularitzar així l'entrega del correu en aquesta zona.

Davant la denúncia que va fer el sindicat independent SiPcte (vegeu Regió7 del 10 d'agost) sobre la falta de carters a Manresa com la causa de la manca d'eficiència del servei, fonts de la direcció asseguren que aquest any s'han fet les mateixes contractacions de personal que en períodes estivals anteriors. Insisteixen també que el repartiment es fa «amb normalitat» a tota la ciutat a excepció, admeten, del cas explicat per aquest diari, que atribueixen a una possible «falta d'experiència del personal contractat per al període d'estiu».