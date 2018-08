Els Tirallongues celebren els 25 anys mostrant al públic els orígens dels castells

La Colla Castellera Tirallongues de Manresa celebra enguany el seu quart de segle. A les diverses activitats que ja han organitzat els castellers fins ara s'hi suma una doble exposició que s'estrenarà aquest cap de setmana a la ciutat en el marc de la festa major. Es podrà visitar a l'espai La Plana de l'Om a partir d'aquest dissabte fins dilluns, 27 d'agost, d'11 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre. La inauguració tindrà lloc dissabte a 2/4 de 12 del matí.

D'una banda, la colla ha preparat la mostra Tirallongues 25 anys, que inclou un recull de fotos dels castellers manresans al llarg dels seus primers 25 anys de vida i alguns objectes antics, com són samarretes, mocadors o retalls de diari, entre d'altres. Aquesta exposició està muntada en grans plafons portàtils que mostraran als visitants les proeses aconseguides pels Tirallongues des del 21 de febrer del 1993, data en què es va fundar la colla.

Els orígens dels castells



D'altra banda, també s'estrena el projecte Tríada de Torres Humanes, que s'ha desenvolupat dins els actes de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018. Consta de dues parts: una revista que a través d'imatges i text explica com fer tres formes diferents de torres humanes, la música que les acompanya i les construccions i figures que es poden veure en cadascuna; i una exposició fotogràfica que comparteix els relats i que es podrà veure a l'espai La Plana de l'Om. La revista es podrà agafar allà mateix de forma gratuïta.

Les tres formes de fer torres humanes als Països Catalans són els castells, els falcons i la muixeranga ( vegeu informació a sota). Aquesta darrera és considerada l'origen dels castells humans tal com els coneixem avui en dia.

Es farà una exhibició de les tres figures dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Europa, coincidint amb el final de la cercavila popular. Hi participaran els Tirallongues, els Falcons de Barcelona (dels més coneguts a banda dels Falcons de Vilafranca, que tenen el millor palmarès a Catalunya) i la Muixeranga la Torrentina (de Torrent, al País Valencià).

Consolidar-se com a colla de 8



Jordi Clotet, president dels Tirallongues, explica que la idea inicial era dedicar tota una jornada a la demostració de les diferents torres humanes que formen l'origen dels castells, però per «motius de pressupost i agenda» al final la proposta s'ha acabat lligant amb els actes de la capitalitat cultural i la festa major. «Integrar l'exhibició dins la cercavila ens suposa un menor desgast econòmic», assegura Clotet.

Per al president de l'entitat, un dels objectius a curt termini és ampliar la base social de la colla, que ara té un centenar de castellers actius. «En necessitaríem uns 50 més per poder assajar i dur a la pràctica castells amb folre i així ajudar a consolidar-nos com a colla de 8», fet que es va aconseguir el maig passat.

Els manresans actuaran a la tradicional diada castellera diumenge a les 12 del migdia a la Plana de l'Om, en què també participaran els Castellers de Terrassa i els Bordegassos de Vilanova.