Una altra educació és possible torna a projectar «ULU. Un latido universal»

El col·lectiu Una altra educació és possible tornarà a projectar el documental ULU. Un latido universal aquest dimecres vinent, 5 de setembre, a les 7 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om per atendre la demanda de totes les persones que dimecres de la setmana passada no van poder assistir a la primera projecció perquè l'espai de la Plana es va omplir i hi van poder accedir.

El format serà el mateix. El director del documental, Joan Muñoz, serà l'encarregat de presentar el film. Posteriorment, es projectarà el documental i, en acabat, hi haurà un col·loqui entre Muñoz i els assistents. ULU. Un latido universal fa un recorregut pel qual passen una setantena de persones que han decidit viure amb el que els dicta el cor i no pas les normes de la societat.

L'entrada a la projecció del documental costa 5 euros.

Amb aquest acte, el col·lectiu Una altra educació és possible inaugura el curs 2018-2019 i enceta la setena temporada d'activitats per promoure el debat i la reflexió al voltant de l'educació.