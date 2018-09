L'Ajuntament ja ha multat tres cops els amos dels Polvorers per no fer-hi res

La Fundació Ibn Battuta, propietària de l'antiga fàbrica dels Polvorers de Manresa, no ha complert l'ordre d'execució de l'Ajuntament aprovada el juny del 2016, que obligava l'entitat a dur a terme diverses actuacions per frenar la degradació del complex. Davant la inacció de la fundació, el consistori li ha imposat tres multes per valor de 6.000 euros en menys d'un any. L'entitat no n'ha pagat cap i podria acabar sent embargada per l'Ajuntament.

Segons fonts municipals, només es poden imposar fins a tres multes coercitives per incompliment de l'ordre d'execució. Si la fundació no paga ni du a la pràctica cap actuació de millora en un breu període de temps, el consistori ha d'actuar subsidiàriament.

La tercera sanció es va aplicar el 17 de maig. Dos mesos més tard, el 10 de juliol, la propietat va presentar una comunicació prèvia d'obres per dur a terme actuacions de neteja de l'herba i retirada de runa. Malgrat això, aquestes actuacions no són les ordenades per l'Ajuntament, que insten l'entitat cultural a netejar la runa existent, eliminar els elements estructurals o constructius inestables, assegurar les mesures per evitar els efectes negatius de l'aigua sobre l'edifici i implementar les mesures necessàries per evitar l'intrusisme al complex fabril.

Els antics propietaris, la família Palou i Godall, van cedir les ruïnoses instal·lacions –ubicades a la carretera de Can Poc Oli– a la Fundació Ibn Battuta al principi de l'any 2016. Curiosament, el vicepresident de l'entitat és Ramon Palou, un dels expropietaris dels Polvorers i cònsol honorari de Guinea Bissau. Abans de la cessió, el consistori ja havia requerit a la família Palou i Godall que hi fes obres per conservar la fesomia que tenia la fàbrica abans de ser abandonada, ja que està catalogada com a bé local d'interès cultural. Malgrat l'esforç del consistori, cap dels requeriments –acompanyats fins i tot en algun cas de sancions– va ser fructífer.



Recàrrecs i embargament

Els nous propietaris del complex segueixen els passos dels anteriors i no han fet res per rehabilitar-lo, tot i que inicialment van adquirir el compromís de convertir-lo en un equipament d'ús social i cultural, i fins i tot van posar sobre la taula la intenció de construir-hi habitatges per a dues famílies que havien de preservar el que encara queda dempeus.

Davant el reiterat incompliment de l'ordre d'execució i la no presentació de la documentació requerida, l'Ajuntament va imposar a l'entitat àrab una primera multa el 16 de novembre del 2017 per un import de 1.000 euros, tal com ja va avançar aquest diari (vegeu Regió7 de l'1 de desembre del 2017). Així mateix se li va donar un nou termini per fer les actuacions de millora exigides.

Un cop superat aquest termini, i sense obtenir cap resposta dels nous propietaris, el consistori va imposar-los una nova sanció el 28 de febrer d'aquest any per un import de 2.000 euros. El període de pagament voluntari va expirar en tots dos casos, motiu pel qual l'Ajuntament va aplicar recàrrecs del 10 i el 20%. La tercera multa, de 3.000 euros, es va imposar el dia 17 de maig passat i encara està dins el termini de pagament voluntari. Si no es fa efectiu, l'Ajuntament pot continuar el procediment i fer embargaments a la fundació.

Aquest diari ha intentat posar-se en contacte diverses vegades, sense èxit, amb l'entitat –amb seu a Barcelona i Madrid– i amb el seu president, Mohammed Chaib.