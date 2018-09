«He fet les proves perquè vull sentir-me un ciutadà de veritat»

Aquest marroquí de 34 anys té clar que vol obtenir la nacionalitat espanyola perquè es vol sentir «un ciutadà de veritat». Fa unes setmanes que va passar les proves i cal sol·licitar la nacionalitat, un darrer pas que es pot eternitzar. Ho sap molt bé, i per aquest motiu diu que ho gestionarà a través d'un advocat i així intentar agilitzar el procés. «En teoria has d'esperar com a màxim un any perquè te la concedeixin, però sé de moltes persones que fa dos anys que s'esperen, i la resposta sempre és que està tot saturat i no poden anar més ràpids», explica.



Té molt clar quins són els seus drets com a estranger que ha viscut legalment durant deu anys a l'Estat espanyol, i per aquest motiu fa aquest pas. «Residir com a estranger és viure amb limitacions», afirma, i creu que l'obtenció de la nacionalitat li pot obrir portes, fins i tot en el món laboral. «Hi ha camps concrets que et cal ser ciutadà de ple dret per aspirar a un lloc de treball. És el cas si vols entrar a ser membre de la Policia Nacional, per exemple», especifica. A més, considera que estarà més integrat un cop sigui ciutadà de ple dret i, per tant, pugui anar a votar els governants a totes les conteses electorals.



De fet, els immigrants només tenen dret a votar a les eleccions municipals si en el país d'origen també es permet. Sabban explica que les proves no eren excessivament difícils si saps la llengua espanyola i coneixements bàsics de la cultura de l'estat. «Jo treballava a Barcelona i no tenia temps d'estudiar a fons, i només ho vaig fer uns quants dies abans», assegura.



Aquest veí de Manresa procedent del Marroc té clar que desenvoluparà el seu projecte de vida a Catalunya.