Manresa commemorarà el dia de l'Alzheimer demà amb tres actes diferents

Manresa acollirà demà tres actes diferents en commemoració del dia Mundial de l'Alzheimer. L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès ha organitzat un acte musical i poètic, a 2/4 de 8 de la tarda a la Sala Petita del teatre Kursaal.

Tindrà la participació d'Anaïs Vila, Marc Pusó, la Coral Font del Fil, el Cor FUB + Gran Coral Universitària de la FUB- Coral Taral·lejant Albades, Rosa Maria Ortega, Pilar Arnau, Fina Tapias, Enric Llort i Pep Garcia. L'entrada serà gratuïta.

També demà al matí hi haurà un estand de l'EspaiSocial de la Fundació Catalunya La Pedrera a la Ben Plantada per recollir signatures a favor d'un manifest per a una societat respectuosa amb les persones amb demència i amb la voluntat de la fundació d'eliminar estereotips i prejudicis que afecten a aquest col·lectiu.

La Residència Sant Francesc d'Assís, de Santpedor, ha organitzat l'acte «L'Alzheimer, avui» que tindrà lloc demà a 2/4 de 6 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om de Manresa.

Durant l'acte es farà la presentació del llibre Neuropsicología de la Enfermedad de Alzheimer, de l'Editorial Síntesis, escrit pels doctors Joan Deus Yela, Josep Deví Bastida i Maria del Pilar Sáinz. Hi haurà una conversa amb els autors sobre el diagnòstic precoç, la genètica i el tractament de la malaltia. En acabar se servirà un refrigeri. L'acte és obert a tothom i els organitzadors preguen que es confirmi l'assistència trucant al 93 832 0452 o amb un correu a residencia@santfrancesc.com.