Última sessió de la marató del silenci compartit a Manresa, aquest dimecres

El pròxim dimecres, dia 26 de setembre, tindrà lloc l´última sessió de la Marató del Silenci Compartit a Manresa. Aquesta iniciativa va començar el 13 de desembre de 2017 i, durant aquest període, s´hauran realitzat 42 sessions (l´equivalent als quilòmetres d´una marató) de manera ininterrompuda, cada dimecres a la Plaça Porxada de Manresa.

Aquesta iniciativa va sorgir motivada pel moment especialment greu que viu el país, i ha consistit en una meditació col·lectiva feta a l´espai públic, durant una hora cada setmana. Ha estat impulsada a Manresa pel grup de Zen i ha comptat amb l´adhesió de diversos grups i entitats espirituals i consciencials. La convocatòria de Manresa ha estat adherida al moviment Marató de Silenci Compartit iniciat per la plataforma País Conscient i que compta amb l´adhesió d´un bon nombre de grups espirituals i consciencials de Catalunya. Trobareu més informació a: http://maratodesilenci.paisconscient.cat/home/ (Marató de Silenci Compartit).

Durant aquest període les sessions setmanals s´han mantingut en el mateix espai, a la Plaça Porxada, ja fos estiu o hivern, fes fred, calor o sota l´aigua d´una tempesta. Les primeres sessions van comptar amb una participació considerable, al voltant de la vintena de persones. Més endavant s´han mantingut amb un grup més reduït però estable.

Per celebrar l´objectiu assolit d´aquestes 42 setmanes de la "marató manresana" (i per afegir-hi l´epítet final dels 195 metres que depassen els 42 quilòmetres d´una marató) el dissabte dia 29 de setembre s´organitzarà una trobada en una casa-refugi de Marganell, cedida per gentilesa de l´associació Brahma Kumaris. Serà una trobada de meditació i silenci amb el paisatge de fons de la muntanya de Montserrat. Es convida a totes les persones que s´hi sentin implicades a participar en ambdós actes.