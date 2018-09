Felip González: «Abans no havia anat mai amb bici i ara n'estic encantat»

Quan i per què va fer el pas?

Fa tres anys, per deixar el cotxe i desplaçar-me amb molta agilitat en itineraris urbans. L´avantatge de l´e-bike és que pots aparcar a qualsevol lloc i que els recorreguts són molt breus. Sempre arribes puntual. Abans no havia anat mai amb bici i ara n´estic encantat.

Manresa està preparada per desplaçar-s´hi en bici?

De moment som un col·lectiu petit. Un dels inconvenients és que anem escassos d´aparcaments per a bicis. Hi ha qui es queixa de les pujades, però amb una d´elèctrica ni es noten. En una ciutat amb la tipologia orogràfica de Manresa l´elèctrica és genial.

Així doncs, no és veritat que faltin zones de carril bici?

Sí, en falten, però entre els que ja hi ha i les zones 30 pots circular bé. Només et dic que els problemes al carril bici els he tingut a Barcelona, i mira que està preparada, però és que som tants que costa i tot. I ara amb els patinets!

Quina és la tendència?

Estaria bé que fóssim molts més. Si canvies un cotxe per una bici, són clars els efectes: menys espai ocupat, sense contaminació, cap problema d´aparcament...