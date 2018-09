4.500 quilos de pa i 250 de llonganissa per fer l'entrepà solidari d'Althaia

4.500 quilos de pa artesà d´on en sortiran més 5.000 entrepans, 250 quilos de llonganissa, i un centenar de voluntaris faran possible l´entrepà solidari que es posarà a la venda avui dissabte amb l´objectiu de recollir fons per millorar l´atenció infanto-juvenil de la Fundació Althaia. Farà un quilòmetre d´allargada, i recorrerà el Passeig i el Guimerà.

L´acte l´impulsa el Gremi d´Hoteleria i Turisme del Bages i Manresa + Comerç. Vol ser una festa popular per donar suport al projecte de creació d´una unitat d´hospitalització psiquiàtrica infanto-juvenil a Althaia que comptarà amb 12 llits. Estarà dissenyada per prestar un model d´atenció integral en salut mental a joves que presentin episodis aguts que requereixin la seva hospitalització.

Actualment no hi ha cap servei d´aquest tipus a la Catalunya central. Ara s´han de derivar a altres hospitals. És la primera acció de mecenatge que es porta a terme per millorar el servei de Pediatria de la Fundació Althaia. A més a més de la unitat d´hospitalització pediàtrica el projecte també contempla millorar tota la planta de Pediatria de l´Hospital de Sant Joan de Déu. L´entrepà més un refresc es podrà adquirir per 5 euros.

És la segona campanya de mecenatge que porta a terme la Fundació Altahia. La primera, que continua oberta, ha permès posar en marxa els nous espais de l´hospital de dia d´Oncologia i Hematologia que millora la prestació de l´assistència sanitària a tots els malalts de càncer que es tracten a l´hospital manresà. Es va estrenar el maig d´aquest any tot i que encara s´ha de fer la inauguració oficial.

La presvisió d´Althaia és reformar els espais de l´atenció pediàtrica, que actualment són a l´edifici històric de Sant Joan de Déu, augmentar recursos que es destinen a serveis com el de Pallapupes, i millorar tot allò que faciliti l´adaptació del nen durant el tractament i invetrir en noves tecnologies que permetin millorar les eines diagnòstiques i evitar derivacions cap a altres hospitals de l´àrea de Barcelona per a la realització de proves diagnòstiques.

L´acte solidari començarà a les 6 de la tarda a la Ben Plantada. Membres de la comissió organitzadora, amb l´apadrinament de la cuinera Ada Parellada, aniran fins a Cris Rei seguitn el recorregut de l´entrepà. A Crist Rei hi haurà parlaments de la responsable de la unitat de Participació i Mecenatge d´Althaia, Antònia Raich; de la responsable de Manresa + Comerç, Tània Infante; el president del Gremi d´Hoteleria, Diego Sánchez; la cuinera i restauradora Ada Parellada; i l´alcalde de Manresa, valentí Junyent.