Festes de Sant Miquel, demà

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants organitza les Festes de Sant Miquel que demà s'obriran a les 8 del matí amb el mercat agrari a la plaça Major. De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre a la Llibreria 2 de Piques, es presentarà la nova edició del Màgic Gremios de Ravnica, en col·laboració amb El cafè del Taller. Hi haurà torneig, regals i sorpreses. D'11 del matí a 1 de la tarda hi haurà inflables i es podran fer tatuatges no permanents i a les 12 del migdia, També al mateix carrer Sant Miquel, xocolatada i coca.