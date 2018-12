Althaia busca mecenes per renovar les instal·lacions per a infants de Sant Joan de Déu

La Fundació Althaia de Manresa ha arrencat la seva segona campanya de mecenatge per millorar els seus serveis. Després de l'èxit de la primera, que ha permès construir el nou Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia, la fundació ara es fixa millorar l'atenció que ofereix a infants i joves. El primer pas serà una nova Unitat d'Hospitalització de Salut Mental Infantojuvenil, que es posarà en funcionament en les properes setmanes. Després serà el torn de l'hospitalització pediàtrica i neonatologia. I és que, malgrat que tal com recorden els responsables d'Althaia l'ampliació de l'hospital de Sant Joan de Déu va permetre fer una rentada de cara a aquestes instal·lacions, és necessari que s'adaptin al segle XXI.

La campanya ha estat batejada amb el nom de "Posem-hi el cor". Segons ha explicat la responsable de la Unitat de participació i Mecenatge d'Althaia, Antònia Raich, la primera de les fites serà una nova Unitat d'Hospitalització de Salut Mental Infantojuvenil, que serà una realitat "en les properes setmanes". Gràcies a una subvenció, ha explicat, s'ha pogut millorar el servei "però ara és el torn d'adequar-ne l'espai", ha afegit.

Una reforma integral de la unitat de Neonatologia, la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria – on hi ha l'escola i l'hospital de dia- així com les consultes externes i les urgències pediàtriques també són a la llista d'instal·lacions a millorar en el marc de la campanya.

Espais actuals i més humans



L'objectiu, ha especificat el director general adjunt d'Althaia, Albert Estiarte, és oferir una atenció de primer nivell, adaptades als canvis tecnològics i als avenços científics, però, alhora, i tenint en compte que els destinataris "són nens", amb uns espais "més càlids i humanitzats". En aquest sentit, el cap de pediatria d'Althaia, Santiago Nevot, recorda que, malgrat la rentada de cara que es va fer quan es va dur a terme l'ampliació de l'hospital, les instal·lacions actuals estan pràcticament igual que "fa trenta anys".

La cap de la unitat d'infermeria, Anna Gòmez, ha posat com a exemple la unitat de neonatologia. En aquest cas el projecte preveu adequar les instal·lacions més a fer-les més "intimes" i "més properes" per a les famílies.

Un projecte a anys vista



Segons Raich, és difícil quantificar quant de temps pot trigar a ser realitat el nou projecte d'Althaia, ja que assegura que dependrà del ritme en què s'assoleixin els fons. Pel que fa al cost, ha dit, si tot s'hagués d'executar en el moment actual, rondaria els 2 milions d'euros, "però això és variable perquè el que costa avui no és el que costarà demà", ha afegit.

Jordi Cruz, el padrí



Com en el cas de la primera de les campanyes, des d'Althaia preveuen que a banda de les donacions es duguin a terme activitats paral·leles per recaptar fons i la venda de productes solidaris. A hores d'ara ja s'han posat a la venda unes piruletes de xocolata, elaborades per Enric Rovira, i un cava solidari de Vins Tomasa que està etiquetat per dibuixos fets per infants ingressats a la Unitat de Pediatria.

Paral·lelament, el xef del restaurant Abac de Barcelona, Jordi Cruz, reconegut amb tres estrelles Michelin, serà el padrí de la campanya. És previst que amb ell, ha avançat Raich, es realitzi un dels actes centrals de la campanya de recaptació de fons.