El fill i la nora de Martos Bor-rayo es desplacen des de fa un any de la Colònia Güell als boscos de Guixers i els municipis del voltant per trobar, com a mínim, un indici d'on pot ser. Fa més d'un any que no paren de buscar i ja han recorregut bona part de l'àrea boscosa del nord del Solsonès, i col·loquen se-nyals als llocs on ja han passat. «Si no el busquéssim, ens sentiríem culpables», explica Patricia Petit. Borrayo va desaparèixer a la zona de Montcalb.



El 4 de novembre del 2017 va anar a buscar bolets juntament amb dos amics, que li van perdre la pista. «El van estar cridant i no responia. Ell és diabètic i estem convençuts que és mort, però no desistim de buscar-lo», afirma. Tot i que al principi la policia va portar a terme un dispositiu de recerca, Petit diu que els Mossos han de tenir sempre tacte, i és que, segons explica, van haver de sentir el comentari desagradable que «un altre boletaire o un caçador ja el trobarà».



Tot i que està agraïda als agents dels Mossos del Solsonès (i a Creu Roja i a voluntaris), considera que la unitat de desapareguts de la policia hauria d'estar «més al servei dels familiars». I és que els agents especialitzats de la unitat es van negar a col·laborar, segons explica, fa unes setmanes, a una recerca dirigida per José Ángel Sánchez López, un agent de la Policia Local d'El Espinar (Segòvia), reconegut per haver ideat un mètode de recerca que ha funcionat en diversos casos. Tot i que fins ara els esforços no han donat els resultats, no desisteixen.