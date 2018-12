Els pensionistes manresans convoquen dos actes de protestes aquesta setmana

Setmana reivindicativa per als pensionistes. La Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de Manresa convoca una concentració per a aquest matí, a les 11, a la plaça Major, davant de l'Ajuntament, i una manifestació per a dissabte.

La protesta de dissabte coincidirà amb una jornada en què associacions de pensionistes han convocat manifestacions arreu de l'Estat espanyol. Aquest dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, s'ha convocat a tothom que es vulgui afegir a la protesta, davant de l'INSS del carrer del Bruc. La marxa reivindicativa passarà pel carrer Àngel Guimerà, plaça de Sant Domènec, carrer del Born i finalitzarà a la Plana de l'Om.

La llista reivindicativa és extensa: unes pensions dignes sense discriminació de gènere, la llei de la dependència, la manca de places públiques en residències geriàtriques, un servei d'assistència domiciliària eficaç i el copagament farmacèutic.