La plataforma de les pensions diu que és fals que retallar-les sigui inevitable

La Plataforma en Defensa de les Pensions i la Gent Gran de Manresa ha qualificat de «mentida podrida» que l'única alternativa per garantir-les sigui retallar-les.

La plataforma –que aplega la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, Associació de veïns i gent gran del barri de la Sagrada Família, CCOO, UGT, Associació amics de la gent gran de Manresa, Associació de gent gran de la Balconada, Coordinadora de jubilats i pensionistes de Manresa, Associació de veïns Mion Puigberenguer Poal, El Casal de la gent gran de Manresa, Casal la Nostra Llar Valldaura i Associació de gent gran Viure i conviure– ha convocat una manifestació dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, davant de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, al carrer del Bruc. La marxa reivindicativa passarà pel carrer Àngel Guimerà, plaça de Sant Domènec, carrer del Born i finalitzarà a la Plana de l'Om. Des del 8 d'octubre cada dilluns organitza una concentració davant l'ajuntament de Manresa.

Els jubilats i pensionistes asseguren estar «avorrits, cansats i fastiguejats» de sentir dir que les pensions publiques s'han de retallar, que el sistema actual no és sostenible, que cal endarrerir l'edat de la jubilació, que és necessari allargar el període de còmput fins a agafar tota la vida laboral i que no queda més remei que completar les pensions públiques amb plans de pensions privats.



Desinformar per fer negoci

Sobre els informes de la situació econòmica espanyola que han fet públics el Fons Monetari Internacional (FMI) i l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), han lamentat que s'estiguin fent servir per «alimentar un estat d'opinió favorable a la retallada de les pensions públiques per obrir mercat a les pensions privades, el gran objectiu mai assolit per part del sistema financer espanyol».

Denuncien que s'estigui intentant fixar en la mentalitat col·lectiva la idea que el dèficit de la seguretat social té com a causa directa una despesa excessiva, perquè la població ha envellit i l'esperança de vida s'ha allargat, i que, per tant, no queda més remei que retallar. «Mentida podrida», asseguren.

L'actual dèficit de la seguretat social, segons la Plataforma, és la conseqüència directa de les polítiques de retallades practicades pels governs del PSOE i del PP a partir del 2010, seguint les recomanacions dels organismes que, com l'FMI i l'OCDE, ara preconitzen la retallada de les pensions.

Així que «poca autoritat concedim els jubilats i pensionistes a les receptes d'aquests organismes pel que fa a les solucions del problema de les pensions futures, quan sabem que són ells amb les seves polítiques austericides els que van crear les condicions que ens han conduït a l'actual situació d'insuficiència econòmica per fer front a la despesa de les pensions públiques».



«Que no ens aixequin la camisa»

Per tant, «no ens deixarem menjar el cervell ni que ens aixequin la camisa amb les seves mentides. Reclamarem als polítics, governi qui governi, que facin real allò que és possible i necessari: dins d'un context de recuperació dels drets i prestacions socials actualment retallats, cal garantir el poder adquisitiu de les pensions d'acord amb l'IPC i derogar l'anomenat factor de sostenibilitat que vincula les pensions del futur a l'esperança de vida».

Al mateix temps consideren urgent i necessari, tant si s'aproven els pressupostos de l'Estat com si no, avançar en la modificació de la reforma laboral i del sistema fiscal, per garantir, via ingressos de la seguretat social i via impostos, la sostenibilitat del sistema de pensions.