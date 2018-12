2n Mercat Ètic a la placeta del carrer de Serarols amb una quinzena de parades

La Vermuteria Santa Rita organitza, demà, el 2n Mercat Ètic a la placeta del carrer de Serarols. Hi haurà una quinzena de parades amb artesania, disseny, art, caricatures, bosses, articles eròtics, agendes... També hi haurà una parada de cafès Osorio, marca manresana que treballa el cafè de forma artesanal. El mercat inclourà vermut i i Les Quetes faran una paella a preus populars per dinar. Tant l'un com l'altre els animarà el DJ Rutxo i a la tarda hi haurà concert amb Arnau Barrios. L'organització anima la gent a fer les seves compres de Nadal a la Fira de Santa Llúcia (ubicada aquest cap de setmana a la plaça Major i a la Baixada de la Seu), al Mercat Somiatruites, demà, a la Plana de l'Om i al Mercat Ètic.