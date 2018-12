Els Trullols treuen suc del diumenge obert

Els Trullols van viure ahir la 5a Festa Infantil que organitza l'associació d'empresaris del polígon manresà. Tot i que la pluja va fer que s'hi posés punt final abans del previst, «hem tingut la sensació que hi ha participat més gent que en les darreres edicions», va comentar Xavier Padró, president de l'associació.



Segons l'empresari, moltes famílies van passar el dia al polígon. La festa infantil era d'11 a 14 h: «Van dinar als restaurants que tenim aquí i van aprofitar la tarda per fer les compres nadalenques. D'altres van anar al cinema, ara que la cartellera està plena de pel·lícules infantils». Segons Padró, hi ha gent de Manresa i molta d'altra de fora de la ciutat.



L'afluència de compradors es va notar tant a l'interior de les grans superfícies com a l'exterior, on les zones d'aparcament van estar a vessar de cotxes al llarg de tota la jornada. Carrefour, Decathlon, McDonalds, Viena... L'anar i venir de clients va ser un constant.



Preguntat per aquest diari, Padró no creu que tinguin cap conseqüència sobre els comerços del polígon les restriccions de trànsit als carrers del centre comercial de Manresa. «Ens queda molt lluny, el Guimerà», va assenyalar.

Bona repercussió



Per al president de l'associació, són molt bones dates per obrir en diumenge, i cal sumar-hi l'efecte que tenen activitats com la celebrada ahir a l'aparcament del Bages Centre. «Tant de bo tinguéssim més ocasions per fes festes com aquesta. La repercussió comercial és fantàstica», va valorar.



L'únic hàndicap del primer diumenge abans de Nadal que tenen permès obrir els comerços va ser la pluja, que va passar per aigua les acitivitats pensades per als més petits, que es feien a l'aire lliure. Hi va haver jocs tradicionals en família a càrrec del CAE, inflables, un rocòdrom, tallers de pintacares i també un espectacle infantil amb la companyia del pallasso Pep Callau.