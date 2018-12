Campanya per informar sobre la sida en instituts i universitats de Manresa

L'Oficina Jove del Bages ha organitzat accions informatives als instituts i universitats de Manresa amb l'objectiu de donar a conèixer millor les Malalties de Transmissió Sexual (MTS) i, concretament, la sida, les mesures de prevenció i, alhora, contribuir a fer reflexionar els i les joves sobre les pràctiques afectives i sexuals.

Aquestes activitats s'han emmarcat en la commemoració del Dia Mundial Contra el Sida, que des del 1988 se celebra cada any arreu del món a l'entorn de l'1 de desembre. Tot i que s'han fet molts progressos pel que fa a estudis, tractaments i atenció a les persones afectades pel VIH, encara hi ha molt camí per recórrer.

Una de les accions que s'han realitzat els darrers dies és al Punt al Pati dels Instituts, mitjançant una dinàmica anomenada «VIH: mites i realitat».

Aquesta proposta consisteix a classificar diverses afirmacions sobre el VIH i la sida, i les mesures de prevenció, en verdaderes o falses. Durant aquestes sessions es reparteixen llaços vermells i preservatius masculins. Hi han pres part 550 persones.