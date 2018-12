El Premi Simeó Selga tria els tres finalistes i estrena format de gala

La creació d'un grup de dol per a infants i adolescents, l'equipament d'una sala de fisioteràpia per a la residència de la Sagrada Família de Manresa i la posada en marxa d'un projecte de promoció de l'èxit escolar, són les tres propostes finalistes del 17è Premi Simeó Selga que convoca el Rotary Club de Manresa-Bages. Els han presentat tres entitats del territori: el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa i Creu Roja.

Un jurat format per professionals i experts ha escollit els tres projectes finalistes, que es posaran a votació en la primera edició de la Gala Simeó Selga, que se celebrarà el diumenge 20 de gener al teatre Kursaal. El públic assistent escollirà la proposta guanyadora, dotada amb els beneficis que es generin en la gala, que agafa el relleu del Concert de Reis i per on passaran la formació de jazz La Locomotora Negra junt amb Anaïs Vila, La Crica-Circ i Salva Racero. Les entrades es poden adquirir a les taquilles i al web del Kursaal. Costen 22 euros i 20 anticipades fins al dia 6 de gener.