Un cens estima que hi ha entre 3.672 i 4.760 coloms

? Durant l'any en què no s'han fet captures de coloms s'ha realitzat un cens i una anàlisi de la distribució de la població d'aquestes aus a Manresa (vegeu Regió7 del 3 d'agost). Segons el document, el nombre de coloms ha disminuït respecte a les dades de l'últim cens, que es va fer el 2006. Així, el 2018 hi havia a la ciutat una població estimada d'entre 3.672 i 4.760 coloms. El 2006 es va calcular, a partir del recompte visual, que hi havia 5.215 coloms al nucli urbà. Segons l'empresa encarregada de l'estudi, la santpedorenca Phragmites, els resultats feien palès que el mètode utilitzat fins llavors (els remolcs) havia estat efectiu i que s'havia pogut estabilitzar la població.