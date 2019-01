Un error de previsió de Sagalés deixa penjats estudiants de la UAB a Manresa

Un error de Sagalés va fer que ahir al matí desenes d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es quedessin penjats a l'estació de busos de Manresa a primera hora. No va sortir cap dels vehicles que fan el recorregut entre Manresa i la universitat a les 7 i a 2/4 de 8 del matí, fet que va provocar llargues cues i un retard de fins a 40 minuts.

Segons va admetre la compa-nyia de transport, es van preveure «menys busos» (dels quatre que hi pot haver un dia normal segons el volum de passatgers) perquè molts centres educatius no feien classe fins avui. Sagalés va reconèixer l'error i no va cobrar el viatge als estudiants afectats.