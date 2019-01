Ajuntament i Endesa signen l'acord que amplia a 4.500 m2 d'espai públic a l'Anònima

L'Ajuntament de Manresa i la companyia elèctrica Endesa han signat aquest dimecres el conveni de compra-venda que permetrà guanyar més espai públic a l'entorn de l'edifici de l'Anònima, en ple Centre Històric, i menys metres quadrats per fer-hi habitatges. Les finques eren d'Endesa, on fins fa 5 anys hi tenia la seva seu, i l'Ajuntament les ha comprades per 265.000 euros.

La signatura ha anat acompanyada d'una paga i senyal de 15.000 euros. L'acord permetrà disposar de 4.500 metres quadrats d'espai d'ús públic a tot el voltant de l'Anònima, una superfície que equival a dues places de Sant Domènec.

El conveni l'han signat els responsables de Gestió Patrimonial d'Endesa a Ibèria i Catalunya, Antonio Colchero i Laura Guim respectivament, i l'alcalde de Manresa. El secretari de l'Ajuntament, José Luís González Leal, ha fet de testimoni, i la tresorera del consistori, Manuela Hervàs, ha lliurat el teló dels 15.000 euros. També ha assistit a la signatura de l'acord el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i tècnics de la regidoria. L'acte s'ha fet a la seu d'Endesa, a l'edifici de la Catalana.

El següent pas a seguir a partir d'ara és modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per incloure els canvis. El primer pas es donarà al ple municipal previst per al pròxim 24 de gener. A partir d'aquí la tramitació pot durar uns 9 mesos fins a l'aprovació definitiva. El conveni ja es va aprovar al ple municipal del passat 15 de novembre amb el suport de tots els grups municipals tret de la CUP.

El planejament urbanístic actual permetia que es pogués edificar en un espai de 9.227 metres quadrats, la majoria dels quals propietat d'Endesa. Amb el conveni i la modificació del POUM, l'edificabilitat es redueix a 5.500 metres quadrats. Això permetrà guanyar més espai públic fins els 4.500.

Tan l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, com el regidor d'urbanisme, Marc Aloy, han valorat positivament l'acord perquè permetrà que hi hagi més espai públic en un punt del Centre Històric on en manca.

Per la seva banda la responsable de Gestió Patrimonial d'Endesa a Catalunya, Laura Guim, ha afirmat que el conveni és positiu. «Endesa és una empresa arrelada al territori, amb 45.000 clients a Manresa, on hi té la seva seu central de la Catalunya central». Ha anunciat que la finca que queda de la seva propietat és a la venda. «No som una immobiliària, sinó una companyia elèctrica», ha afirmat.

La signatura del conveni s'ha dut a terme a l'actual seu d'Endesa a la Catalunya central, la Catalana, una antiga central elèctrica del 1920 a la carretera entre Manresa i el barri del Xup. La companyia elèctrica s'hi va traslladar el 2014, un cop rehabilitat i quan va deixar l'edifici de l'Anònima, que va passar a mans municipals.