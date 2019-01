El CAE ha obert les inscripcions per a tretze cursos subvencionats

El CAE ofereix aquest semestre tretze cursos adreçats a treballadors o persones en situació d'atur.

Dins l'àmbit de formació personal, s'han programat cinc cursos, Eines de comunicació per a intervencions públiques, Lideratge d'equips, Resolució de conflictes, Eines de coaching nivell 2 i Habilitats de comunicació. En l'àmbit d'intervenció educativa, s'han programat sis cursos, tres d'enfocats a l'atenció a la diversitat: TDA, Autisme i dislèxia. També en aquest àmbit, s'ha programat el curs de Treball amb les intel·ligències múltiples, la gamificació en l'aprenentatge i un de Reciclatge de primers auxilis.

En el capítol de formació en gestió associativa hi haurà dos cursos, un d'obligacions de les associacions i responsabilitat de les juntes directives, que es farà a Manresa i a Moià, i un de Fundraising: Com captar fons per a entitats socials.

Els cursos són subvencionats pel Consorci de Formació Contínua. Per a més informació podeu consultar el web www.cae.cat o trucar al 93 872 57 89.