L'Associació de Veïns dels Comtals tancarà si no hi entren més membres

L'Associació de Veïns dels Comtals perilla de desaparèixer. Des de fa un mes funciona mitjançant una junta gestora, després que la presidenta, Lorena Muñoz, presentés la renúncia. Amb Muñoz també van plegar vocals de la junta que havien entrat a l'ens veïnal perquè la coneixien a ella, que ha estat al càrrec mig any.

Actualment, porten l'entitat la secretària, Carme Aguilera; la tresorera, Maria Àngels Sáez, que vol plegar de seguida que algú altre la pugui rellevar; Joan Muntanyà, que ostenta el càrrec de president però sense exercir, només per sortir del pas i «no haver de tancar l'associació», diu Aguilera; i Natàlia Gispets, vocal. La junta té preparada una carta que Aguilera enviarà aquest mes a tot el veïnat avisant que, si no entra gent a l'entitat, desapareixerà.



Només fins al 9 de maig

A la carta, la junta gestora convoca tots els veïns i veïnes del barri a una assemblea extraordinària el darrer diumenge de gener, el dia 27, al local social de l'Associació de Veïns del Comtals i hi explica que, des de l'última assemblea, celebrada el 9 de desembre passat, és gestionada per una junta gestora pel fet que «no va sortir cap persona interessada a entrar a la junta de l'associació». Informa que «aquesta junta només hi estarà fins al 9 de maig del 2019 , que és el que estableixen els nostres estatuts; la mateixa tarda del dia 9 de maig del 2019, a les 5 (en el cas que ningú no vulgui continuar i entrar a formar part de l'AVV), es procedirà al tancament de dita entitat, havent de subhastar i/o sortejar tot el material que tenim». Quant als diners que hi hagi «en aquell moment, es farà una donació de part de l'AVV a l'entitat que creiem que més ho necessiti».

Aguilera ha lamentat la situació en què es troben, que no és nova, recalca. «Fa uns quants anys que costa molt que la gent s'impliqui. És un voluntariat pel qual no cobres res, però té l'al·licient que tires endavant el barri, i que tens un espai per trobar-te i comunicar-te, sobretot en un barri com el nostre, on no hi ha bars». Apunta, tanmateix, que per a segons quines activitats no costa trobar voluntaris, com va passar amb la darrera cavalcada de Reis. «La festa major no s'ha deixat de fer mai ni l'arrossada pels volts de l'11 de setembre».

Quant al tema de la renúncia de de la darrera presidenta, estaria relacionada amb el malestar generat al barri per un bloc de pisos ocupat per famílies que ho estarien aprofitant per portar-hi a terme activitats il·legals. Aguilera comenta que «la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional n'estan a corrent i, a la mínima que veiem qualsevol cosa, venen». Anota que els problemes generats per aquesta ocupació fa un parell d'anys que duren, però que «ha anat augmentant». Es queixa que «la majoria de gent vam venir a viure aquí perquè els nanos puguin jugar al car-rer com es feia anys enrere, però ara hem perdut aquesta tranquil-litat». El proper dia 17 tenen una reunió amb el regidor de Barris, Joan Calmet, on el posaran al corrent de la situació i ho aprofitaran per queixar-se del parc infantil, que «està molt descuidat», diu Aguilera.



Des de l'any 1995

Actualment, al barri dels Comtals hi viuen un centenar de famílies. L'associació de veïns va quedar inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya el 8 de febrer del 1995. La primera junta directiva reconeguda és va constituir l'1 de maig del 1995, amb Pere Lluís Cots com a president. No és fins al 18 de febrer del 1997 que l'entitat ingressa a la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i l'any a sobre va aconseguir un local social.

L'entitat va viure una etapa especialment fosca per culpa de l'extresorera Teresa Torrabadella, que va robar 15.000 euros de l'associació. Va fer el mateix amb 18.000 de la federació de barris, de la qual també era la tresorera. Des del 2013, quan es va descobrir tot, no se n'ha sabut res més.