El CatSalut avaluarà amb Althaia els CAP Les Bases i Barri Antic

El Servei Català de la Salut (CatSalut) de la Generalitat ha enviat una carta a la Fundació Althaia i a la resta d'entitats proveïdores de l'atenció primària concertada perquè conjuntament avaluïn cadascun dels equips d'atenció primària, detectin què necessiten i, si cal, proposin millores «per a seguir garantint una atenció de màxim nivell», afirma. A Manresa, Althaia gestiona els ambulatoris del Barri Antic i de les Bases.

El departament de Salut vol assegurar que tota la ciutadania a Catalunya sigui atesa amb el mateix nivell de qualitat en l'atenció primària: en tot el territori i sigui quin sigui el centre i l'entitat proveïdora que presti el servei de salut.

Aquesta carta arriba setmanes després que l'ICS, que és el principal proveïdor de l'atenció primària a Catalunya, de comú acord amb el CatSalut, plantegés un conjunt mesures a curt, mitjà i llarg termini per permetre recuperar millors condicions per prestar el servei i situar l'atenció primària com un àmbit clau en el sistema de salut català.

Salut s'ha marcat com un dels objectius de la legislatura potenciar l'atenció primària i en el sector concertat, a banda d'aquest procés que ara s'inicia, a finals de l'any passat ja es va signar el II Conveni del SISCAT, que permet equiparar la retribució entre els professionals de l'atenció primària i de l'atenció especialitzada.