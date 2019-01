Les rebaixes a Manresa ja no són el que eren

Força botigues amb les persianes abaixades, ahir, en el primer diumenge de les rebaixes d'hivern. Les que havien decidit apujar-les tenien poca o gens de clientela a la qual atendre. Al migdia es va animar a estones i també a la tarda. Va quedar clar que les rebaixes ja no són el que eren. Ho reconeixien els comerciants amb qui va parlar Regió7.



Jaume Gili, responsable de la botiga multimarca Cokko, al carrer d'Àngel Guimerà, que fa 28 anys que es dedica a la venda, ho resumia molt bé: «Les rebaixes han perdut el sentit que tenien perquè, sobretot en moda, la gent s'ha acostumat que cada dos per tres hi hagi promocions». Afirmava que «ens hem d'acostumar al que hi ha» i, malgrat el seu comentari, opinava que de rebaixes se'n continuaran fent perquè, sobretot en el cas de les botigues de roba, és la manera de treure's de sobre el que la temporada següent ja haurà passat de moda.



Al mateix carrer, Judit Cano, encarregada de la botiga Tezenis de roba interior i per estar per casa, explicava que durant el període de Nadal «només vam rebaixar els pijames» però que per a la resta d'articles es van esperar a l'endemà de Reis, i «està anant molt bé». Ella pensa que, en el futur, de rebaixes se'n continuaran fent per eliminar estocs dels magatzems però que «no duraran tant com ara perquè la gent compra molt per Internet». Per a Rocío Samaniego, dependenta de la botiga de bosses i maletes Misako, també se'n continuaran fent «perquè surt a compte», deia.



Ahir, força botigues van obrir a les 11 del matí preveient, amb encert, que fins al migdia voltaria molt poca gent pel centre de Manresa, com va passar.



A la botiga de roba La Creadora (Entre parèntesis), al carrer de Casanova, Cristina Prieto, dependenta, que fa dotze anys que es dedica al món de la venda, remarcava que és impossible que les rebaixes siguin el que eren. «Abans, hi havia una regla segons la qual començaven i acabaven un dia. Ara, pots trobar descomptes, rebaixes i promocions especials quan vulguis, i a Internet, tot l'any». En aquest sentit, feia notar que botigues com aquesta, amb un recorregut a la capital del Bages que es remunta al 1936, tenen l'avantatge que juguen amb l'exclusivitat i la qualitat dels productes que ofereixen i que recompensen la fidelitat de la clientela amb promocions privades.

La gent no les espera com abans



Rosa Pina, responsable de la botiga de roba multimarca Peiro, al Guimerà, fa 36 anys que es mou en el món del comerç. Al seu entendre, «les rebaixes sí que existeixen, però cada vegada són més discretes. La gent ja no les espera com abans, que es llevava d'hora per anar-hi». La raó? La mateixa exposada fins ara. La manca de regulació fa que setmanes abans que comencin ja hi hagi negocis que rebenten preus. Pina es queixava dels desavantatges de botigues multimarca com la seva en relació amb les grans franquícies. «Nosaltres encara tenim el fet de tancar la temporada, però les franquícies t'obliguen a actualitzar el producte constantment» perquè n'hi ha moltes que fan dues o tres temporades dins d'una mateixa temporada per vendre més. Situava en un 20%, «com a màxim», el que es pot arribar a vendre per rebaixes del total de la campanya de Nadal.



Als aparadors del centre de Manresa aquests dies es poden veure cartells i adhesius anunciant rebaixes que poden anar del 15 al 50%. N'hi ha que no ho especifiquen.



Jessica Chinchilla, dependenta, de la sabateria Casas del carrer del Born, deia que, «personalment, penso que les rebaixes ja no tenen sentit perquè hi ha moltes facilitats per comprar de tot amb promocions durant tot l'any». Amb tot, a Manresa no creu que desapareguin pel tipus de ciutat que és.

Acostumada als descomptes



Al mateix carrer, a la botiga de roba d'esport especialitzada en la gent que va a córrer Bravo Running, que el febrer es traslladarà al carrer del Bruc 39, on ja era abans d'instal·lar-se al rovell de l'ou de Manresa, el seu responsable, Toni Martín Bravo, argumentava que «la gent s'ha acostumat a gaudir de promocions», la qual cosa han promogut fenòmens com el Black Friday, i que això, es queixava, fa que gairebé consideri normal que els preus estiguin rebaixats, mentre que abans tenia molt clar que era un fet excepcional, que només es donava en època de rebaixes.



Després d'ahir, el comerç català podrà obrir portes set festius més. El 7 de juliol -primer diumenge de les rebaixes d'estiu-; el 12 d'octubre -Dia de la Hispanitat-; el 6 de desembre -Dia de la Constitució espanyola- i el 8, 15 i 22 de desembre. Els ajuntaments podran substituir dues d'aquestes dates consensuades en l'àmbit català i afegir-hi dos dies més, fins a un total de deu d'obertura comercial autoritzada.