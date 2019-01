L'entorn de Democràcia Municipal s'afegeix a CUP i EUiA per fer candidatura conjunta

arxiu particular

Imatge de Dídac Escolà amb Albano-Dante Fachín arxiu particular

A Manresa hi ha un nucli de Som Alternativa, la formació que lidera Albano Dante Fachín, i que té membres de la llista amb la qual Podem es va presentar a les darreres municipals amb la marca de Democràcia Municipal (DM), com Dídac Escolà i Mercedes Bayot.

Som Alternativa s'afegeix al moviment municipalista impulsat per la CUP i EUiA per presentar-se a les eleccions municipals del maig. Segons Bayot, responsable local de Som Alternativa i número 9 de la llista de DM, que té un regidor a Manresa i està desvinculada de Podem, cal «un moviment que estigui arrelat als bar-ris que apoderi la gent treballadora des dels valors d'esquerres i republicans, com a base del canvi real que Manresa necessita».