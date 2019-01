Metges i els nous bioenginyers dissenyen els models anatòmics

En el procés per generar els models anatòmics que creen Avinent i Althaia hi participen enginyers i bioenginyers de l'empresa i professionals de la sanitat de la fundació manresana. És un codisseny, explica Xavier Camí, d'Avinent. Amb bata blanca, ja hi ha qui li diu doctor Camí, explica de broma. No per res, sinó perquè des que s'ha embrancat en aquest projecte «hi entenc bastant més, de medicina. Acabes aprenent conceptes, vocabulari. Fins i tot tenim llibres d'anatomia i els estudiem», explica.



Els metges, com el cap de Servei de Cirurgia General d'Althaia, Pablo Collera, són els qui fan aportacions o correccions fins que allò que s'imprimeix, per exemple, «té la textura i la funcionalitat que ells esperen».



Tocar. Tocar molt perquè els òrgans que surten de la impressora o les proves prèvies que es fan s'assemblin al màxim als òrgans del cos humà, és una de les coses que fan els metges perquè els cirurgians «tinguin les mateixes sensacions en el cas que haguessin d'operar un pacient». Aquest és el principal repte al qual s'enfronten. «El primer que s'ha resolt és el teixit sòlid, com els ossos», comenta Collera. «Això ja està fet. El problema és la part que envolta aquests ossos o els òrgans tous. Això és més complicat. La complexitat del cos humà és igualment complexa quan s'intenten imitar les seves textures», afirma.



Camí explica que ara per ara quan s'imprimeixen òrgans separadament la simulació surt bé. Quan s'han d'unir és quan tot es complica, però «ho estem desenvolupant i arribarà un dia que ho tindrem assumit i ens serà més fàcil dominar-ho. Ara parlem de sensacions». Les que tenen els metges quan toquen l'òrgan imprès com ara tot un seguit d'aortes amb diferents textures. Els metges són els qui els indiquen quina s'assembla més a la real.



Avinent és a Santpedor. Especialitzada en implants dentals, ja fa temps que ha apostat per la recerca i la innovació. Actualment treballa en un projecte de disseny d'un material per a implants ossis en intervencions a la zona cranimaxil·lofacial. Amb Althaia l'aliança és en el món de la bioimpressió en 3D.