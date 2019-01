L'entorn del McDonald's de l'avinguda Universitària acumula molta brutícia

No és un problema aïllat, cada cap de setmana el final del carrer Concòrdia, l'espai que queda dar-rere de la residència universitària i la FUB, es converteix en un niu de brutícia amb predomini de restes d'embolcalls i gots del McDonald's.

Usuaris d'aquest establiment de menjar ràpid agafen la comanda per emportar-se i, un cop han consumit el menjar i la beguda, gots, caixes d'hamburgueses, bosses per transportar-ho i altres embolcalls, a més d'ampolles de vidre, van a parar a terra. Així que, a banda que aquest tram de la via pública presenta un aspecte lamentable, també pot ser perillós per a vianants i conductors.