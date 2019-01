Injecció de 500.000 euros

? El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per aquest any 2019 inclou 500.000 euros destinats a la compra de patrimoni de Fòrum. Cal recordar que l'empresa municipal d'habitatge no pot fer front als seus deutes milionaris i la fórmula que va trobar el govern municipal perquè no fes fallida va ser comprometre's formalment a comprar-li durant 5 anys immobles per valor de

500.000 euros anuals. Una

despesa total de 2,5 milions

entre els anys 2015 i 2019. D'aquesta forma les entitats financeres tenien constància de l'entrada de capital.