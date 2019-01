Sisè any consecutiu de l'empresa municipal Fòrum sense ni un euro per fer inversió

L'empresa municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (Fòrum), tindrà enguany un pressupost d'1.983.457 euros dels quals no hi haurà ni un euro per a inversió.

És el sisè any consecutiu que Fòrum no té diners per invertir, concretament des del pressupost del 2014.

Els sis anys seguits que porta l'empresa municipal sense ni un euro per a inversió contrasten amb pressupostos d'inversió milionaris com el de gairebé 18 milions d'euros del 2010.

Quan ja havia esclatat la bombolla immobiliària, l'empresa municipal estava immersa en la gran promoció d'habitatge públic del carrer Montserrat de les Escodines.

Fòrum anava a tota màquina amb pressupostos d'inversió de 9,3 milions d'euros el 2008; 11,6 milions el 2009 i els ja esmentats 17,9 milions del 2010.

En situació gairebé de fallida, l'Ajuntament no la va deixar caure i va reconduir els números.

Un viratge que va quedar plasmat amb els 4 milions d'euros d'inversió del 2012; els 2,3 milions del 2013 i els pressupostos del 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 amb zero euros d'inversió i la gestió concentrada a rebaixar el nivell d'endeutament.

El del 2019 és el quart pressupost global consecutiu d'un import inferior als 2 milions d'euros. El pressupost total de l'empresa d'habitatge va arribar a ser de 19,7 milions d'euros el 2010.

Fa anys que Fòrum funciona amb un 10% de l'import d'aquell pressupost.

A banda de desaparèixer del mapa la inversió, el pressupost en serveis de Fòrum també s'ha anat ajustant a la baixa. Es tracta dels diners que es destinen a l'oficina local d'habitatge i rehabilitació, la gestió del parc públic d'habitatge, la gestió dels aparcaments i l'estructura social de l'empresa.

El pressupost en serveis va arribar a enfilar-se fins gairebé els 3,3 milions d'euros l'any 2012 i s'ha anat reconduint fins als menys de 2 milions que ha estat la tònica dels darrers 4 anys.

El pressupost de Fòrum per al 2019 va ser aprovat en sessió del consell d'administració celebrada el passat dia 29 de novembre de 2018.

Al consell d'administració de l'empresa municipal hi ha representants no només del govern sinó també de l'oposició i es considera que d'aquesta forma la informació ja és prou pública, malgrat que si les formacions polítiques no la traslladen a la ciutadania només la coneixen ells.