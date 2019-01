«És emocionant fer l´obra i espero, amb el temps, tenir papers amb més text»

En Guillem Predeiro fa quatre anys que forma part dels Pastorets. Sobre l'escenari apareix com a pastoret i dimoni, i assegura que amb els anys li agradaria tenir papers amb més text. Aquest nen de 9 anys afirma que s'ho passa molt bé al teatre.



Costa molt fer els Pastorets per a un nen de la teva edat?

Fa quatre anys que estic involucrat en la representació teatral. I des de llavors he fet de pastoret, dimoni i àngel. Aquest any m'ha tocat una mica més de frases que l'any passat, però no m'ha costat perquè ja m'ho sé d'altres anys.

T'agrada participar-hi?

Sí, m'agrada sortir a l'escenari i fer els diferents papers. És emocionant. Espero, més endavant, poder fer personatges més protagonistes i, després, millorar per poder representar personatges més rellevants a la representació teatral dels adults.