La Copa Cangur de mates posa a prova el cervell de més de 200 estudiants a la UPC

La Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Ada. de les Bases de Manresa, 61-73), de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), és seu internacional de la primera fase de la 6a Copa Cangur, que es realitza arreu de Catalunya, acollint centres de la Catalunya Central i fins i tot d'Andorra. El concurs té cada any més participants, als quals planteja reptes amb puntuació dinàmica, com la borsa, que depèn de l'oferta i la demanda.

Un total de 30 equips, procedents de les comarques del Bages, del Berguedà i d'Osona, així com d'Andorra la Vella, s'han inscrit a les proves, que es desenvoluparan a la UPC Manresa durant dos torns: a les 10 i a les 12 h.

Formats per set alumnes, cada equip disposarà de 60 minuts per resoldre 12 problemes. Els grups competeixen entre ells contra rellotge i amb gran pressió, ja que la puntuació per a cada problema resolt es va modificant segons es desenvolupa el concurs. Aquest disseny del concurs el fa molt emocionant i provoca que l'alumnat participant estableixi estratègies de joc i que pensi i debati amb profunditat els problemes resolts.

Els millors equips passaran a la fase final de la Copa Cangur, que tindrà lloc el dia 7 de març al TecnoCampus de Mataró.



