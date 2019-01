Els instituts de Gironella i Moià guanyen la primera fase de la Copa Cangur

Els equips de l'institut Pere Fontdevila de Gironella i el de l'institut Moianès han guanyat la primera fase de la VI Copa Cangur de matemàtiques, que va tenir lloc a la UPC Manresa.

Un total de 26 equips, formats per set estudiants de secundària, van competir dijous, 24 de gener, a la UPC Manresa, en la primera fase de la VI Copa Cangur, un concurs organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) i adreçat a alumnes de segon i tercer d'ESO.

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, de la UPC, és seu internacional de la primera fase de la VI Copa Cangur, que es porta a terme arreu de Catalunya, i que acull centres de la Catalunya Central i d'Andorra. Formats per set alumnes, cada equip disposava de 60 minuts per resoldre 12 problemes. Els grups competeixen entre ells contra rellotge i pressió, ja que la puntuació per a cada problema resolt es va modificant segons es desenvolupa el concurs. La fase final de la Copa Cangur tindrà lloc el dia 7 de març al TecnoCampus de Mataró.