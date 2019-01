Ampans guardonarà la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual

Les arts audiovisuals s'han convertit en una eina important de motivació i aprenentatge per a la inclusió activa de les persones amb discapacitat intel·lectual. Per donar impuls a aquesta realitat i fomentar la transmissió de valors i drets mitjançant el cinema, Ampans ha creat el Premi Insert, que s'inclou en la programació oficial del Festival CLAM, que tindrà lloc el mes de maig a Manresa i Navarcles.

INSERT, el terme cinematogràfic que dóna nom al premi, correspon a una presa realitzada durant el rodatge per destacar accions o detalls importants que podrien passar desapercebuts. S'ha escollit aquest paral·lelisme per destacar el treball creatiu de les persones amb discapacitat intel·lectual, que sovint no rep l'atenció i el reconeixement que mereix.

D'acord amb les bases, hi podran participar treballs a nivell individual o col·lectiu, en format de reportatge, curtmetratge o documental que no superin els 20 minuts de durada i un mínim del 50% de l'equip de producció (tècnic i artístic) ha d'estar format per persones amb discapacitat intel·lectual. S'admetran treballs de tot l'estat en qualsevol de les seves llengües oficials i el jurat està format per membres de la pròpia organització del Festival CLAM. El treball guanyador rebrà un únic premi de 500 euros en metàl·lic i un trofeu.

La col·laboració d'Ampans amb el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya es va iniciar l'any passat, amb una sessió dins la programació oficial del certamen, en la que s'hi va exhibir una mostra de realitzacions audiovisuals fetes per diferents entitats de Catalunya que treballen en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual i fan servir l'audiovisual com a eina d'aprenentatge, incentiu i estímul pedagògic.

Ja fa un any que Ampans ha començat a formar persones dels seus centres i serveis en la producció audiovisual i ha engegat el projecte Ampans News, un informatiu mensual que coordina el departament de comunicació i en el que hi participen noies i nois que formen part d'aquest iniciativa, fent l'enregistrament d'imatges, el muntatge, la redacció o la presentació del programa. Els programes es difonen a través de les xarxes socials i estan disponibles al canal de Youtube d'AMPANS.

Les bases del premi ja es poden consultar a la web d'Ampans

Els treballs es poden presentar fins el 8 de març de 2019. El premi es lliurarà el 12 de maig de 2019 a la gala de clausura del Festival CLAM, que tindrà lloc a Navarcles.