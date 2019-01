Miguel Ángel Hurtado va ser el primer

Un antic membre del grup d'escoltes catòlics del monestir de Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, va denunciar el 19 de gener passat que l'abadia ha encobert durant 20 anys els abusos que va patir per part del monjo Andreu Soler el 1998, mentre que la comunitat benedictina assegura que sempre se li va donar suport.

Hurtado ja va fer públic el 2016 que va patir abusos sexuals per part d'un sacerdot quan tenia 16 anys i va promoure llavors una petició al Congrés, que va reunir més de 300.000 firmes, perquè aquests delictes no prescriguin, encara que fins ara no havia revelat on i qui n'havia abusat.

En declaracions a El País i El Periódico, Miguel Ángel Hurtado, que actualment és psiquiatre i treballa a Londres, va revelar que l'autor dels abusos va ser el pare Andreu Soler, mort el 2008, que va fundar el moviment escolta de l'abadia i que en va ser el responsable durant 40 anys.

Hurtado va explicar que va ser a la seva habitació on es van produir els tocaments del monjo en diverses ocasions.