Un projecte valorat en 7,6 milions d'euros si s'hi inclou la museïtzació per ser referent del Barroc

El 2022 el nou Museu de Manresa hauria d'estar enllestit. La inversió total pujaria a 7,6 milions si es fessin tots els treballs previstos i també es tirés endavant el projecte de museïtzació per convertir-lo en el Museu del Barroc de Catalunya, valorat en 2,2 milions.

D'entrada, però, la previsió de l'Ajuntament de Manresa és donar una embranzida al projecte de rehabilitació integral de l'edifici amb una inversió de 4,4 milions. D'aquests, 3,1 serien per fer obres i la resta, 1,2 milions, per museïtzar una part de l'equipament i fer un pla de comunicació a més a més de contractar nou personal. L'equip de govern ha sol·licitat 1,8 milions al fons europeus FEDER per tirar endavant el projecte.

Les tres grans actuacions previstes al Museu per als pròxims mesos són els accessos, els treballs que ara s'han reprès. Una segona gran actuació inclou reforçar i substituir els sostres de la planta primera i segona de les ales nord i oest, que donen a la Via de Sant Ignasi i a la plaça. És on van aparèixer deficiències estructurals que van obligar a tancar la major part de sales del Museu. Aquests treballs haurien de començar abans de l'estiu. Un altra gran paquet d'obres són aspectes relacionats amb la seguretat i la rehabilitació de façanes.