El carrer de Santa Llúcia, pendent d'una pilona que no arriba

A la plaça de la Immaculada amb el carrer de Santa Llúcia, davant de les oficines de l'empresa municipal Forum, hi falta una pilona que els veïns fa temps que reclamen a l'Ajuntament que reposi per evitar que els cotxes aprofitin l'espai que ha quedat buit per estacionar-hi, si bé és prohibit i que, a més a més, suposa un perill per als vianants. A la foto, un cotxe aparcat a l'espai on ha d'anar la pilona.