Ampans portarà demà 150 persones a la reivindicació del sector a Barcelona

A hores d'ara, Ampans té una llista d'espera de més de cent persones per accedir a una plaça de serveis residencials, algunes en situació d'emergència social. Per exigir millores definitives en el finançament dels Centres Especials de Treball i dels serveis d'atenció a les persones amb discapacitat, demà portarà unes 150 persones a la manifestació organitzada a Barcelona pel sector de la discapacitat intel·lectual, que sortirà de la delegació del Govern central i passarà pels departaments d'Economia i de Treball, Afers Socials i Famílies.

El sector –la mobilització respon a la voluntat majoritària per part de les entitats associades a l'AEES Dincat– protesta per la situació a què es veuen abocades les entitats per manca de finançament i pel risc de tancament dels Centres Especials de Treball, que pot afectar més de 10.000 persones. Denuncia que arrossega les conseqüències de la crisi i les retallades fa més d'una dècada.