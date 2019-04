La candidatura de Junyent crea el «WhatsApp de l'alcalde»

La candidatura de Valentí Ju-nyent per a la pròximes municipals, Junts x Manresa, ha posat en marxa el «WhatsApp de l'alcalde» perquè la gent hi enviï propostes que cregui que poden millorar la ciutat. Segons la formació, es tracta d'aprofitar les noves tecnologies per facilitar la participació de la societat per acabar de confeccionar el programa electoral. Els missatges es poden enviar al número de telèfon 623 61 00 25.

Junts x Manresa va presentar recentment al Museu de la Tècnica els eixos bàsics del seu programa, però «es vol utilitzar el Whats-App per conèixer de primera mà aquells idees de la gent per fer de Manresa una ciutat encara més agradable i atractiva».