Els Lliures es presenten amb Josep Ramon Bosch

Avui a les 7 de la tarda se celebrarà al teatre Kursaal l'acte de presentació de la formació política Els Lliures, que lidera l'exdiputat de Convergència i Unió Antoni Fernández Teixidó. A l'acte, a més a més de Teixidó, també hi participarà el president de Societat Civil Catalana, el santpedorenc Josep Ramon Bosch, així com l'economista Jordi Alberich. Tots tres conversaran en un col·loqui que s'ha titulat «Converses a la Catalunya Central». És el primer acte d'Els Lliures a les comarques centrals, on té la intenció d'implantar-se.