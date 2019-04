Les Escodines tem que la nova Baixada dels Drets sigui un obstacle per anar al centre

L'Associació de Veïns de les Escodines no acaba de veure clar com està quedant la nova Baixada dels Drets. La junta de l'entitat veïnal ha expressat la seva «preocupació» per la urbanització. Tem que la connexió amb el carrer Sobrerroca no sigui de fàcil accés, sobretot per a persones amb algun problema de mobilitat. També que en cas de pluja hi pugui haver caigudes a causa de la nova pavimentació.

«Volem que la Baixada dels Drets sigui un accés amable i bonic, que faciliti la llibertat de les persones per accedir al centre de la nostra ciutat, i esperem que les preocupacions que expressem siguin ateses pel nostre Ajuntament de la millor manera», ha manifestat l'associació de veïns després de la reunió de la junta que s'ha celebrat aquesta setmana.

Per a l'entitat veïnal «no és gaire clar» com quedaran les rampes d'accés al carrer Sobrerroca i si seran prou accessibles per a tothom, sobretot persones que vagin amb cadira de rodes, famílies amb cotxets per a infants o gent gran». És la part on hi ha el desnivell més pronunciat, explica la presidenta de l'associació, Carme Carrió.

Els amoïna, també, que el nou paviment no sigui prou segur. «Gent del barri ens ha expressat la seva preocupació» perquè no es produeixin relliscades, sobretot quan plogui.

Respecte d'això, l'Ajuntament ha assegurat que la pedra que s'ha utilitzat a la Baixada dels Drets és granit flamejat que dona com a resultat una textura rugosa. És, doncs, material antilliscant. Per fer la tria es va tenir en compte el desnivell. Tot i així ha assegurat que se'n farà un seguiment.

Els veïns també consideren que l'ascensor del Santa Llúcia que connecta amb la plaça Major, i el del Remei de Baix que connecta amb el Remei de Dalt, davant de l'Hospital de Sant Andreu, compleixen una funció «immillorable» per a la mobilitat. Pensen, però, que segons el trajecte que s'hagi de fer «la solució no és dir que es vagi amb ascensor» ni que la gent s'hagi de veure obligada a utilitzar-lo. Els accessos haurien de ser fàcils, segons l'associació de veïns.

La comunicació a peu entre les Escodines i el centre a través de la Baixada dels Drets ha sigut de fa temps una reivindicació de l'entitat veïnal. Anys enrere van reclamar escales mecàniques. Però el consistori va optar pels ascensors.

Carrió afirma que no vol fer electoralisme en aquest tema i que ningú en pugui tregui rèdit, sinó tan sols expressar la preocupació que hi ha a l'associació de veïns per aquest cas.