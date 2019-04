Vox s'instal·la a la Balconada i 50 antifeixistes hi van a protestar

Una cinquantena d'antifeixistes es van concentrar ahir al matí al barri de la Balconada com a resposta a la instal·lació d'una parada del partit polític Vox en aquest barri manresà. La presència dels Mossos d'Esquadra des de primera hora va evitar que els dos col·lectius topessin i es produïssin incidents d'importància. Vox es va ubicar al passeig de Sant Jordi per informar els ciutadans que ho desitgessin i, cap a les 11 del matí, van arribar els militants antifeixistes tal com s'havia anunciat: tot i que hi va haver alguns moments de tensió, amb crits creuats i algun intent de trencar el cordó dels agents de la policia catalana, la situació no es va desmarxar i no hi va haver incidents entre els dos grups.