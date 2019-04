La realitat dels refugiats centrarà una jornada al Casal de l'Església

La situació dels refugiats centrarà la nova edició de la Jornada Joan Vilar Costa. Les xerrades tindran lloc al Casal de l'Església el dia 4 de maig i hi participaran experts com Arcadi Oliveres i Josep Alert. A la jornada s'analitzarà el paper dels refugiats avui amb la ponència «Un món sense fronteres al moviment de les persones», i també es farà un repàs històric amb una altra que porta per títol «Els refugiats polítics a la Manresa republicana».

Les xerrades començaran a dos quarts de 10 i acabaran amb una taula rodona en què es debatrà la situació dels refugiats i la immigració a casa nostra avui, i en el que participaran membres d'entitats i fundacions solidàries que actualment treballen aquesta temàtica. La jornada és gratuïta i està oberta a tothom. L'activitat està organitzada pel Centre d'Estudis del Bages, Fundació Independència i Progrés, i Moviment Cristià Comunitari.