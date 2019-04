La UPC Manresa celebra el Dia de les noies en les TIC

Seixanta noies de 4rt d'ESO i batxillerat participaran divendres en les activitats que s'han programat pel Dia internacional de les noies en les TIC de la UPC Manresa.

Des de l'any 2011, a més de 160 països de tot el món se celebra el Dia Internacional de les Noies en les TIC (Girls in ICT Day), una iniciativa de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les TIC. Una dia perquè les entitats, els governs i les empreses s'impliquin en difondre les oportunitats que poden oferir les TIC a adolescents i estudiants universitàries per a la seva carrera professional. Amb aquesta campanya es vol crear un ambient global que animi i impulsi les joves a considerar carreres en el creixent camp de les TIC i trencar així amb la gran diferència que encara hi ha entre la quantitat d'homes i dones que exerceixen professions relacionades amb les TIC.

A la UPC Manresa es comparteixen aquests objectius i ja fa cinc anys que es celebra aquesta jornada. Des de llavors hi ha participat força noies de la Catalunya Central.



Programa de la jornada: