Tres dies d'actes a Manresa per millorar la salut de les dones

Manresa commemorarà el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones amb unes jornades de tres dies i disset propostes de tallers, xerrades, concerts i una exposició en una carpa en plena plaça Sant Domènec.

La regidora de la Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz Mas; la representant del Consell Municipal de la Dona, Diana Pinzón Sanabria, i la tècnica Municipal del SIAD, Carme Batista Albacete, van presentar ahir el programa en què hi haurà activitats obertes i altres d'adreçades només a dones.

Les jornades disposen de professionals de diferents sectors per organitzar activitats que toquin diferents aspectes de la salut de la dona, tant la part emocional com la física i la sexual. Una activitat que van destacar és el taller sobre com gestionar les emocions durant el postpart, que tracta un tema tabú, «que les dones patim en silenci», va dir Pinzón.

Seran tres dies de xerrades, tallers, classes de ioga i zumba, ritmes terapèutics i tallers d'automassatge, entre ofertes. La regidora Cruz va explicar que «fa tres anys que l'Ajuntament de Manresa ha fet seva aquesta mobilització que té per objectiu fomentar accions positives per afavorir la salut de les dones».