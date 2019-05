Aigües de Manresa compra un vehicle elèctric i posa un punt de càrrega a la potabilitzadora

Aigües de Manresa ha adquirit el primer cotxe elèctric de la seva flota, que va acompanyat de la instal·lació d'un punt de recàrrega a la planta potabilitzadora de Manresa. Amb la compra d'aquest automòbil, l'empresa se suma a la mobilitat sostenible i inicia l'exploració del vehicle elèctric endollable com a opció per als vehicles de visites (obres, tècniques, etc). El model escollit en aquesta compra ha estat el Nissan Leaf, amb una autonomia per ciutat de 250 km, i per carretera de 225 km.

L'adquisició d'aquest vehicle és per a Aigües de Manresa «un nou pas en l'adopció de les noves tecnologies respectuoses amb el medi ambient». La intenció de l'empresa és ampliar la flota, quan sigui necessari, amb vehicles elèctrics i instal·lar altres punts de càrrega en zones estratègiques del seu àmbit d'actuació. La compra ha estat possible gràcies a l'acord marc de mobilitat sostenible de l'Associació Catalana de Municipis, que també inclou la instal·lació d'un punt de recàrrega.